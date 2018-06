Wirtschaft

Euro kaum verändert über 1,17 US-Dollar

06.06.2018, 07:44 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch die Kursgewinne des Vortages halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1675 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird zur Wochenmitte weiterhin von Marktspekulationen zur weiteren Geldpolitik der EZB gestützt. Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass der geldpolitische Rat auf der nächsten Zinssitzung in der kommenden Woche über das Ende der Anleihekäufe diskutieren wird. Es sei auch möglich, dass es zu einer öffentlichen Ankündigung kommen wird, hieß es.

Am Vorabend war der Euro nach dem Medienbericht in kurzer Zeit um etwa einen halben Cent gestiegen. Die Aussicht auf eine weniger lockere Geldpolitik der EZB stützt die Gemeinschaftswährung. Laut bisherigen Ankündigungen sollen die milliardenschweren Anleihekäufe der Notenbank noch bis mindestens September fortgesetzt werden.