Wirtschaft

Swiss Re begibt Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio US-Dollar

06.06.2018, 08:27 Uhr | dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re will sich über eine Wandelanleihe frisches Geld am Finanzmarkt beschaffen. Die Schweizer begeben eine nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von 500 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von sechs Jahren. In bestimmten Fällen sei jedoch eine frühere Rückzahlung in bar möglich, teilte die Swiss Re am Mittwoch in Zürich mit.

Wie viel Zinsen die Anleger jährlich erhalten, wird noch festgelegt. Laut Mitteilung dürfte sich der Coupon im Bereich von 2,75 bis 3,25 Prozent bewegen. Vorbehaltlich gewisser Konditionen können die Anteile in Aktien von Swiss Re umgetauscht werden. Der Wandelpreis soll einer Prämie von 30 bis 35 Prozent auf den anfänglichen Referenzpreis der Swiss-Re-Aktie entsprechen. Dieser orientiert sich am Durchschnittskurs in der Zeit vom 7. Juni bis am 20. Juni 2018.

Mit dem neu zu begebenden Papier will die Swiss Re in erster Linie die im September des vergangenen Jahres zurückbezahlte Anleihe im Volumen von 320 Millionen Franken refinanzieren.