Aktien Asien: Erneut überwiegend freundlich

06.06.2018, 08:55 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend weiter zugelegt. In China allerdings drehten die wichtigsten Indizes nach anfänglichen Gewinnen zuletzt ins Minus. Die meisten Anleger verdrängten aktuell wieder die Sorgen über die Rückkehr des Protektionismus und geopolitische Herausforderungen, hieß es. Stattdessen orientierten sie sich an den US-Börsen, wo die Technologiewerte am Vorabend neue Kursrekorde erreicht hatten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel um 0,38 Prozent höher bei 22 625,73 Punkten. Während Autoaktien wie Toyota Motor zu den Gewinnern zählten, gehörten Papiere von Banken und Maschinenbauern zu den größten Verlierern.

Hongkongs Leitindex Hang Seng legte kurz vor seinem Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 31 259,22 Punkte zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland hingegen sank zuletzt um 0,34 Prozent auf 3832,26 Punkte.