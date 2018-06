Wirtschaft

Nike steigen vor Fußball-WM auf Rekordhoch

06.06.2018, 17:29 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Mit der Aussicht auf die in Kürze beginnende Fußballweltmeisterschaft in Russland sind Papiere von Nike am Mittwoch auf ein historisches Hoch gestiegen. Sie verteuerten sich in der Spitze um 1,2 auf 74,94 US-Dollar. Sie schlossen sich damit den starken Vorgaben von Adidas an, die sogar um knapp 3 Prozent zulegten.

"Beide Unternehmen dürften von dem Großereignis erheblich profitieren", sagte ein Händler. Nicht nur mit dem Verkauf von Trikots, Fußballschuhen und Bällen, sondern auch beim Image.

Adidas und Nike, aber auch andere Ausrüster wie Puma sehen Sport-Events als Chance, ihre Marke weltweit ins rechte Licht zu rücken. Aktien von Puma waren bereits am Dienstag auf ein neues Rekordhoch von 539 Euro geklettert. Am Mittwoch nahmen Anleger hier Kursgewinne mit, die Papiere fielen um 2,3 Prozent./bek/jha/

