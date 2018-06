Wirtschaft

Ölpreise fallen nach gestiegenen US-Rohöllagerbeständen

06.06.2018, 18:05 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Gestiegene US-Rohöllagerbestände haben die Ölpreise am Mittwoch unter Druck gesetzt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,95 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 73 Cent auf 64,81 Dollar.

Die in der vergangenen Woche überraschend gestiegenen wöchentlichen US-Rohöllagerbestände haben laut Händlern die Ölpreise belastet. Sie erhöhten sich laut Energieministerium überraschend. Auch die Benzin- und Destillatebestände legten merklich zu. Zudem ist die US-Ölproduktion auf einen neuen Rekordstand gestiegen.