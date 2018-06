Wirtschaft

Aktien New York: Dow steigt wieder über 25 000 Punkte

06.06.2018, 20:35 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich am Mittwoch im Verlauf des Handels eine gute Stimmung durchgesetzt. Der Dow Jones Industrial stieg nach einem verhaltenen Start zuletzt um 0,90 Prozent auf 25 023,16 Punkte. Er ließ damit erstmals seit zwei Wochen wieder die runde Marke von 25 000 Zählern hinter sich.

Gestützt wurde der Leitindex nicht zuletzt von den Bankaktien JPMorgan und Goldman Sachs, die um 2,4 beziehungsweise 1,5 Prozent stiegen. Sie führten die Kursgewinne europäischer Geldhäuser fort, die angetrieben worden waren von der Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen in der Eurozone. Auch am amerikanischen Anleihemarkt legten die Renditen am Mittwoch erneut zu. Das könnte die Erträge der US-Banken im Geschäft mit Krediten und Anleihen stützen.

Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets führte die Kursgewinne des Dow auch auf Signale der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zurück. Peking sei den USA entgegen gekommen, um so Importzölle auf chinesische Produkte zu vermeiden. "US-Präsident Trump kämpft mit harten Bandagen, und diese Taktik scheint aufzugehen", sagte der Experte.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,44 Prozent auf 2760,96 Zähler. Der Nasdaq 100 stieg auf ein neues Rekordhoch und legte zuletzt um 0,13 Prozent auf 7176,071 Zähler moderat zu. Der Index war in den vergangenen Wochen bereits stark gestiegen. Investoren hatten verstärkt auf Wachstumswerte aus den Technologiebranchen gesetzt.

Mit großem Abstand an der Spitze des Nasdaq 100 lagen die Papiere von Tesla mit einem Gewinn von 7,41 Prozent. Die Unterstützung der Aktionäre für den Konzernchef Elon Musk und dessen Aussagen zum Model 3 trieben die Aktien des Herstellers von Elektrofahrzeugen stark nach oben.

Musk hatte sich auf der Hauptversammlung zuversichtlich gezeigt, die Fertigungsziele beim Hoffungsträger Model 3 zur Jahresmitte zu erreichen. "Tesla hat seit der Markteinführung des Model 3 im vergangenen Jahr Probleme mit der Produktion. Eine dritte Fertigungslinie dürfte helfen, um die Produktion in diesem Monat anzukurbeln", schrieb Analyst Janardan Menon vom Broker Liberum.

Kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Russland waren auch die Papiere des Ausrüsters Nike gefragt. Sie markierten bei 74,94 US-Dollar den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte. Anschließend kamen sie wieder zurück und lagen zuletzt nur noch leicht im Plus. Sie sind seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gestiegen.

Twitter beschafft sich am Kapitalmarkt über eine Wandelanleihe frisches Geld. Die Aktien des Kurznachrichtendienstes gerieten daraufhin zunächst unter Druck, holten dann aber wieder auf und lagen zuletzt nur noch leicht im Minus. Twitter will Wandelschuldverschreibungen über eine Milliarde US-Dollar an institutionelle Investoren begeben.

Um 1,5 Prozent gaben die Anteile von Facebook nach. Für neue Aufregung sorgt, dass auch chinesische Smartphone-Anbieter auf Schnittstellen von Facebook Zugang zu Nutzerdaten hatten. Senator Mark Warner, ein führendes Mitglied im Geheimdienstausschuss, forderte vom Online-Netzwerk Aufklärung. Facebook zufolge wurden die Daten lediglich für die Umsetzung von Funktionen zur Kommunikation mit Freunden freigegeben und blieben auf den Geräten. Warner will nun wissen, wie dafür gesorgt wurde, dass sie nicht auf chinesischen Servern landen.