US-Anleihen geben weiter nach

06.06.2018, 21:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben die Kursverluste am Mittwoch im späten US-Rentenhandel ausgeweitet. Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegten Verkaufswelle, die ausgehend vom europäischen Markt auch die Festverzinslichen in den USA erfasst habe. In Europa hatte es am Staatsanleihemarkt seit dem Morgen einen spürbaren Anstieg der Renditen gegeben. Zuvor war klar geworden, dass die Europäische Zentralbank auf eine Entscheidung über die Zukunft ihrer Anleihekäufe zusteuert.

Neue Konjunkturdaten konnten dem US-Rentenmarkt zum Handelsauftakt keine größeren Impulse geben. Die US-Regierung hatte gemeldet, dass die Produktivität der amerikanischen Unternehmen im ersten Quartal schwächer als erwartet gestiegen war. Außerdem war das Defizit in der Handelsbilanz der USA im April geringer als erwartet ausgefallen.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 6/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 12/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,97 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 26/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,13 Prozent.