RBC senkt Ziel für Zalando auf 54 Euro - 'Outperform'

06.06.2018, 21:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach einem Kapitalmarkttag von 55 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Grund für das reduzierte Kursziel seien die höheren Investitionen, die der Online-Modehändler für das längerfristige Wachstum benötige, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl

Datum der Analyse: 06.06.2018

