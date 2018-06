Wirtschaft

Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 06.06.2018

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Chemie von 175 auf 169 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. China habe am Freitag den weltweiten Photovoltaik-Markt erschüttert, indem es überraschend ernsthafte Schritte angekündigt habe, um gegen den überhitzten Markt vorzugehen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar dürften die Maßnahmen die Preise für Polysilizium belasten, aber das sollte mit Blick auf den Spezialchemiekonzern kein Anlass für größere Sorgen sein.

Kepler Cheuvreux hebt Fresenius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 82 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Fresenius SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 82 Euro angehoben. Es gebe aus seiner Sicht eine mindestens 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Medizinkonzern mit der Absage der Übernahme von Akorn juristisch durchkomme, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Bernstein hebt Deutsche Telekom auf 'Outperform'; Ziel 16,40 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,85 auf 16,40 Euro angehoben. Die bessere Einschätzung der Aktie basiere auf der deutlich transparenteren Entwicklung des operativen Cashflow in Deutschland, der exzellenten operativen Performance von T-Mobile US sowie der guten Positionierung des Konzerns in Osteuropa, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die T-Aktie sei billig und berge mit der US-Mobilfunktochter noch einen Kurstreiber.

Barclays hebt Ziel für Zalando auf 52,50 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando nach einer Investorenveranstaltung von 51,50 auf 52,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sei nun noch zuversichtlicher als bisher für die langfristigen Aussichten des Online-Modehändlers, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend sei die Aktie trotz der sehr hohen Bewertung für langfristig orientierte Anleger noch werthaltig.

Goldman hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 33 Euro; 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 32 auf 33 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum der europäischen Medizintechnikunternehmen im ersten Quartal habe die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die höheren Kursziele für die Branchentitel begründete sie mit angehobenen Gewinnschätzungen und dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum. Die Bewertungen seien aber schon angemessen.

Goldman hebt Ziel für Gerresheimer auf 70 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gerresheimer von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum der europäischen Medizintechnikunternehmen im ersten Quartal habe die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Kursziele für die Branchentitel begründete sie mit ihren erhöhten Gewinnschätzungen und dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum. Bei Gerresheimer berücksichtigt sie weiterhin eine Übernahmeprämie.

Goldman hebt Ziel für Fresenius auf 72 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum der europäischen Medizintechnikunternehmen im ersten Quartal habe die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Kursziele für die Branchentitel begründete sie mit ihren erhöhten Gewinnschätzungen und dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum.

Warburg Research senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 169 auf 153 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Neue Regeln in China bedeuteten zwei harte Jahre für die Solarindustrie, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wacker bedient mit seiner Sparte Polysilicon sowohl die Solar- als auch die Halbleiterbranche./ag

RBC senkt Ziel für Zalando auf 54 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach einem Kapitalmarkttag von 55 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Grund für das reduzierte Kursziel seien die höheren Investitionen, die der Online-Modehändler für das längerfristige Wachstum benötige, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 45 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 42 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Online-Geschäft aktive Medienunternehmen seien über Jahre hinweg die Lieblinge der Investoren gewesen, von nun an dürften überdurchschnittliche Kursentwicklungen jedoch unwahrscheinlicher werden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden globalen Branchenstudie. Das gelte auch für die Aktie von Scout24. In den Kernmärkten blieben die strukturellen Wachstumschancen für den Online-Marktplatzbetreiber aber weiter gut.

