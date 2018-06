Wirtschaft

Perspektiven der EU: Merkel und Scholz sprechen über Europa

07.06.2018, 05:55 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und andere hochrangige Politiker sprechen am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) über die Zukunft Europas. Beim Europaforum des WDR in Berlin sind auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache, AfD-Chef Jörg Meuthen und Grünen-Chefin Annalena Baerbock zu Gast. In Interviews und Diskussionsrunden geht es unter anderem um Deutschlands Rolle in Europa, den Druck auf liberale Demokratien, den Brexit und Antisemitismus. Die Diskussion mit Kanzlerin Merkel (ab 14.00 Uhr) steht unter der Überschrift "Neuer Aufbruch für Europa - gemeinsam und solidarisch".