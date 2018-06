Wirtschaft

Exane BNP senkt Ziel für Lufthansa auf 35 Euro - 'Outperform'

07.06.2018, 09:31 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Lufthansa von 40 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien blieben weiterhin sein bevorzugter Wert in der europäischen Luftfahrtbranche, schrieb Analyst James Hollins in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere seien sehr werthaltig und die hohe Rendite auf den freien Barmittelzufluss stütze die Dividendenzahlungen./la/ck

Datum der Analyse: 07.06.2018

