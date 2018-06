Wirtschaft

Österreich drängt die EU zum Sparen

07.06.2018, 11:40 Uhr | dpa-AFX

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Österreich pocht auf eine Verkleinerung des EU-Haushalts nach dem Brexit. Die Europäische Union verliere mit dem Austritt Großbritanniens 13 Prozent ihrer Bevölkerung und müsse deshalb in der Verwaltung sparen, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag bei einer Tagung der Europäischen Volkspartei in München.

Gleichzeitig plädierte Kurz dafür, den nationalen Anteil an gemeinsam mit der EU finanzierten Projekten zu erhöhen. Damit ließen sich Spielräume für wichtige Projekte gewinnen, vor allem für den Schutz der Außengrenzen. Nur mit sicheren Grenzen ließen sich die Grundfreiheiten der EU verteidigen, darunter die Reisefreiheit ohne interne Grenzkontrollen.

Kurz gehört zu den schärfsten Kritikern des Haushaltsplans des zuständigen EU-Kommissars Günther Oettinger für die Jahre 2021 bis 2027. Er stört sich unter anderem daran, dass trotz der Verkleinerung der EU nach dem Brexit der Haushaltsrahmen insgesamt steigen soll. Oettinger zeigte sich in München trotzdem zuversichtlich, dass es schon bis März 2019 einen Kompromiss geben könnte. Auch Kurz sagte: "Ich bin optimistisch, dass wir auf dem Wege der Verhandlungen zu einer guten Lösung kommen werden." Wann dies geschehe, könne er aber noch nicht sagen.