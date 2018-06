Wirtschaft

Trotz Konflikt mit Trump: Trudeau vor G7-Gipfel zuversichtlich

07.06.2018, 17:00 Uhr | dpa-AFX

QUÉBEC (dpa-AFX) - Trotz der konfrontativen Signale von US-Präsident Donald Trump hat sich der kanadische Premierminister und Gastgeber Justin Trudeau vor dem Gipfel führender Industrienationen (G7) zuversichtlich gezeigt. "Wir bleiben positiv in Hinblick auf die Diskussionen", sagte Trudeau am Donnerstag in Ottawa bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Wir wissen, dass es Punkte gibt, an denen wir übereinstimmen werden, und Punkte, an denen wir Meinungsverschiedenheiten haben werden. Aber alleine der Fakt, dass wir diese Diskussionen haben werden, ist gut für unsere Länder und gut für die Welt."

Kanada und Frankreich wollten gegenüber Trump höflich, aber bestimmt bleiben, betonten Trudeau und Macron. Sie äußerten aber auch erneut scharfe Kritik an Trumps Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen sowie dem Atom-Abkommen mit dem Iran und dem Verhängen von Strafzöllen. "Man kann keinen Handelskrieg zwischen Freunden anzetteln", sagte Macron. "Das ist für mich eine Sache des Prinzips. Gemeinsam mit Trudeau und all unseren Partnern werden wir versuchen, Trump zu überzeugen, einen normaleren Weg zu finden."

Trudeau und Macron hatten sich vor dem Gipfel an diesem Freitag nahe Québec in der kanadischen Hauptstadt Ottawa getroffen. Ob es am Ende von G7 wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird, war zunächst unklar. Er werde aber alles dafür tun, sagte Macron. "Vielleicht ist es Präsident Trump egal, dass er isoliert wird." Die anderen sechs Staaten stünden aber für "wahre internationale Solidarität".