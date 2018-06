Wirtschaft

KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 07.06.2018

07.06.2018, 17:13 Uhr | dpa-AFX

ROUNDUP 2: Beim G7-Gipfel in Kanada stehen die Zeichen auf Sturm

LA MALBAIE - Vor dem Gipfel der sieben großen Industrienationen (G7) in Kanada stehen die Zeichen auf Konfrontation. Der Streit der Europäer mit US-Präsident Donald Trump über Handel, seinen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und dem Klimaschutz überschattet das Treffen der Staats- und Regierungschefs an diesem Freitag und Samstag im kanadischen La Malbaie nahe Québec. Ob es am Ende überhaupt wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung geben kann, war völlig offen. Das wäre eine Abkehr von dem Ziel, gemeinsam als Wertegemeinschaft globale Lösungen zu finden.

ROUNDUP: Industrieaufträge fallen 4. Monat in Folge; Experte: 'kalte Dusche'

WIESBADEN - In Deutschland ist der Auftragseingang in der Industrie einmal mehr enttäuschend ausgefallen. Die Zahl der neuen Aufträge sei im April um 2,5 Prozent niedriger ausgefallen als im März, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies ist der vierte Rückgang in Folge. Analysten zeigten sich vor allem besorgt über die schwache Auftragsentwicklung im Inland und erklärten den Dämpfer unter anderem mit der jüngsten Debatte um Strafzölle.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen leicht

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gefallen. In der vergangenen Woche ging die Zahl um 1000 auf 222 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit 220 000 Anträgen gerechnet. Der Wert der Vorwoche wurde um 2000 auf 223 000 nach oben korrigiert.

Trotz Konflikt mit Trump: Trudeau vor G7-Gipfel zuversichtlich

QUÉBEC - Trotz der konfrontativen Signale von US-Präsident Donald Trump hat sich der kanadische Premierminister und Gastgeber Justin Trudeau vor dem Gipfel führender Industrienationen (G7) zuversichtlich gezeigt. "Wir bleiben positiv in Hinblick auf die Diskussionen", sagte Trudeau am Donnerstag in Ottawa bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Wir wissen, dass es Punkte gibt, an denen wir übereinstimmen werden, und Punkte, an denen wir Meinungsverschiedenheiten haben werden. Aber alleine der Fakt, dass wir diese Diskussionen haben werden, ist gut für unsere Länder und gut für die Welt."

Bundesregierung sichert deutsche Exporte künftig besser ab

BERLIN - Die Bundesregierung sichert Exporte deutscher Unternehmen künftig besser ab und will damit Hindernisse gerade für kleine und mittlere Unternehmen senken. Zum einen geht es um Geschäfte in Afrika, zum anderen um die Finanzierung kleinvolumiger Exportgeschäfte durch Banken. Das kündigte der Parlamentarische Wirtschafts-Staatssekretär Thomas Bareiß am Donnerstag in Berlin an.

ROUNDUP: Putin sieht Russland auf stabilem Wachstumspfad

MOSKAU - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seiner jährlichen TV-Bürgersprechstunde um Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung geworben. "Es gibt eine stabile Tendenz zu nachhaltigem Wachstum", sagte der Kremlchef, der im Mai eine weitere sechsjährige Amtszeit angetreten hat.

ROUNDUP: Türkische Notenbank überrascht Märkte mit Zinsanhebung

ANKARA - Die türkische Notenbank stemmt sich mit einer weiteren Zinsanhebung gegen die Schwäche der Landeswährung Lira. Wie die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mitteilte, steigt der Zins für einwöchiges Notenbankgeld um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent. Die Anhebung kam für die Finanzmärkte überraschend, Experten hatten mehrheitlich mit unveränderten Zinsen gerechnet.

Bundesregierung sichert deutsche Exporte künftig besser ab

BERLIN - Die Bundesregierung sichert Exporte deutscher Unternehmen künftig besser ab und will damit Hindernisse gerade für kleine und mittlere Unternehmen senken. Zum einen geht es um Geschäfte in Afrika, zum anderen um die Finanzierung kleinvolumiger Exportgeschäfte durch Banken. Das kündigte der Parlamentarische Wirtschafts-Staatssekretär Thomas Bareiß am Donnerstag in Berlin an.

Türkische Notenbank hebt Leitzins weiter an

ANKARA - Die türkische Notenbank stemmt sich mit weiteren Zinsanhebungen gegen die Schwäche der Landeswährung Lira. Wie die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mitteilte, steigt der Zins für einwöchiges Notenbankgeld um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent. Die Lira profitierte von dem Zinsschritt und legte in einer ersten Reaktion deutlich zu.

Putin sieht Russland auf stabilem Wachstumspfad

MOSKAU - Präsident Wladimir Putin sieht Russland auf einem stabilen wirtschaftlichen Wachstumspfad. Die Rezession der vergangenen Jahre sei überwunden, sagte er am Donnerstag in Moskau bei seiner jährlichen TV-Fragestunde. "Es gibt eine stabile Tendenz zu nachhaltigem Wachstum."

Österreich drängt die EU zum Sparen

MÜNCHEN - Österreich pocht auf eine Verkleinerung des EU-Haushalts nach dem Brexit. Die Europäische Union verliere mit dem Austritt Großbritanniens 13 Prozent ihrer Bevölkerung und müsse deshalb in der Verwaltung sparen, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag bei einer Tagung der Europäischen Volkspartei in München.

Eurozone wächst zum Jahresbeginn schwächer

LUXEMBURG - Die Wirtschaft der Eurozone ist zum Jahresbeginn schwächer gewachsen. Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer dritten Schätzung mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im ersten Quartal 0,4 Prozent höher als im Quartal davor. Eine vorherige Berechnung wurde damit bestätigt. Das Wachstum lag deutlich unter der Entwicklung in den drei Quartalen zuvor, als die Wirtschaft um je 0,7 Prozent gewachsen war. Im Jahresvergleich wuchs das BIP der 19 Euroländer um 2,5 Prozent.

Oettinger: EU-Haushaltskompromiss bis März 2019 möglich

MÜNCHEN - Trotz massiver Widerstände gegen seine Haushaltspläne für das nächste Jahrzehnt glaubt EU-Kommissar Günther Oettinger an einen Kompromiss noch vor der Europawahl in einem Jahr. "Bei einem guten Willen muss bis März nächsten Jahres eine Einigung möglich sein", sagte Oettinger am Donnerstag bei einer Tagung der Europäischen Volkspartei in München. "Wir sollten vor Ostern fertig werden. Diese Chance sehe ich, da macht mir die Unterstützung von immer mehr Regierungschefs Mut."

ROUNDUP: Iran bereitet sich technisch auf Scheitern des Atomdeals vor

TEHERAN - Der Iran bereitet sich nach Angaben seines Atomchefs technisch auf ein Scheitern des Wiener Atomabkommens von 2015 vor. Dann würde der Iran innerhalb eines Monats die Zentrifugen-Fabrik Ahmadi-Roschan in Natans im Zentraliran betriebsbereit machen, sagte Ali-Akbar Salehi am Mittwochabend in einem Interview des Staatsfernsehens.

Merkel ruft bei Reform Europas zu Kompromissen auf

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei den geplanten Reformen in Europa zu Kompromissen aufgerufen. "Wer nicht mehr kompromissfähig ist, der wird einen Beitrag dazu liefern, dass Europa auseinanderfällt", sagte Merkel am Donnerstag auf dem "Europaforum" des WDR in Berlin. "Und manchmal habe ich Angst, dass diese Kompromissfähigkeit ein bisschen nachlässt bei uns allen." Bei der Reform der Europäischen Union werde es nur den Weg des Kompromisses geben. Sie sei zuversichtlich, dass Deutschland und Frankreich eine Einigung finden könnten. "Ich glaube, dass wir aufeinander zugehen werden."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.