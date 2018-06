Wirtschaft

Aktien Europa Schluss: Kleine Verluste vor Notenbanktreffen

07.06.2018, 18:16 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktien sind am Donnerstag auf der Stelle getreten. Nach Kursgewinnen im frühen Handel bröckelten diese im weiteren Verlauf immer mehr ab. Am Ende stand für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ein kleines Minus von 0,03 Prozent auf 3459,77 Punkte zu Buche.

Aktienhändler hätten sich vor den Zinsentscheidungen der Fed, der EZB und der Bank of Japan in der kommenden Woche bedeckt gehalten, sagte Jasper Lawler, Chefanalyst der London Capital Group. Belastet hätten zudem schwache Industrieaufträge in Deutschland im April gewirkt. Anzeichen für eine schwächere Konjunktur bei einem gleichzeitig steigenden Euro bedeuteten Gegenwind für die Aktienmärkte.

Für den französischen CAC 40 ging es am Donnerstag um 0,17 Prozent auf 5448,36 Zähler abwärts. Der britische FTSE 100 schloss 0,10 Prozent niedriger auf 7704,40 Punkte.