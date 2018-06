Wirtschaft

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinnmitnahmen

08.06.2018, 07:46 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Nach zwei stärkeren Tagen zeichnen sich im Dax am Freitag zunächst Gewinnmitnahmen ab: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,7 Prozent tiefer auf 12 720 Punkte. Damit würde er seine kompletten Wochengewinne wieder abgeben.

USA: - GEMISCHT - Ein gemischtes Bild haben die Aktienmärkte an der Wall Street am Donnerstag geboten. Während sich der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 25 241,41 Punkte noch etwas weiter von der 25 000er Marke nach oben absetzen konnte, wurden an der Technologiebörse Nasdaq Kursgewinne mitgenommen. Der seit Anfang Mai um fast 10 Prozent gestiegene Nasdaq 100 verlor 0,79 Prozent auf 7152,83 Zähler.

ASIEN: - ABGABEN - In Fernost zeigen die Aktienmärkte sich zur Stunde schwächer. Chinas Leitindex CSI 300 notiert 1,44 Prozent im Minus, nachdem der Handelsüberschuss des Landes niedriger als erwartet war. Hongkongs Hang Seng gibt 1,19 Prozent ab. Japans Nikkei 225 zeigt sich 0,34 Prozent im Minus.

^

DAX 12.811,05 -0,15%

XDAX 12.719,17 -1,39%

EuroSTOXX 50 3.459,77 -0,03%

Stoxx50 3.061,98 -0,24%

DJIA 25.241,41 0,38%

S&P 500 2.770,37 -0,07%

NASDAQ 100 7.152,83 -0,79%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 160,19 0,15%

Bund-Future Settlement 159,64 0,34%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1805 0,06%

USD/Yen 109,66 -0,04%

Euro/Yen 129,45 0,00%

°

ROHÖL:

^

Brent 77,12 -0,2 USD

WTI 65,87 -0,08 USD

°