Wirtschaft

Deutsche Bank rechnet mit steigenden Bund-Renditen - Stuft Banken hoch

08.06.2018, 10:33 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Analysten der Deutschen Bank haben sich für den von ihnen erwarteten Anstieg der Rendite von Bundesanleihen positioniert: Die Bankenbranche raten sie in einer am Freitag vorliegenden Strategiestudie nun in den Portfolios leicht überzugewichten ("small overweight"). Gleichzeitig gaben sie ihre Empfehlung von Immobilienwerten auf und raten zum Abbau des Depotanteils ("underweight").

Auch die Schätzungen für die Einkaufsmanagerindizes ließen den zuletzt unterdurchschnittlich gelaufenen Bankaktien Luft nach oben, schrieb Experte Tom Pearce. Bis Ende Oktober könnten sie sich nun um 8 Prozent besser schlagen als der Gesamtmarkt. Sollte es von Seiten der Inflation positive Überraschungen geben, steige das Potenzial gar auf 12 Prozent.

Für die Immobilienwerte sehen sie dagegen deutliche Rückschlagsrisiken. Dafür spreche die stark negative Wechselwirkung mit steigenden Anleiherenditen.