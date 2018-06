Wirtschaft

Chinas Handelsüberschuss sinkt - aber höheres Plus im Geschäft mit USA

08.06.2018, 10:51 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PEKING (dpa-AFX) - In China ist der Überschuss in der Handelsbilanz dank starker Importe im Mai gesunken. Wie aus Zahlen der chinesischen Zollverwaltung vom Freitag hervorgeht, lag der Überschuss im Geschäft mit allen Handelspartnern bei 24,9 Milliarden US-Dollar (21,1 Milliarden Euro). Im April hatte das Plus in der Handelsbilanz noch 28,4 Milliarden Dollar betragen.

Bei den Exporten meldete die Zollbehörde für Mai ein Gesamtvolumen von 212,9 Milliarden Dollar, nach 200 Milliarden im Monat zuvor. Bei den Importen fiel der Zuwachs allerdings stärker aus. Hier meldete die Börse einen Anstieg der Einfuhren auf 188,0 Milliarden Dollar, nach 171,7 Milliarden im Monat zuvor.

An den Finanzmärkten werden die Handelsdaten der Pekinger Zollverwaltung stark beachtet. Sie gelten als ein verlässlicher Hinweisgeber für die konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Im Handel mit den USA zeigte sich allerdings ein anderes Bild. Mitten im Handelsstreit mit der amerikanischen Regierung unter Präsident Donald Trump legte Chinas Überschuss im Handel mit den Vereinigten Staaten zu. Wie aus den amtlichen Zahlen der Zollbehörde weiter hervorging, überstiegen Chinas Exporte in die USA die US-Einfuhren nach China um 24,6 Milliarden Dollar. Der Überschuss fiel damit 2,4 Milliarden Dollar größer aus als im Vormonat und stieg auch im Vergleich zum Mai des Vorjahres an.

Seit Jahresbeginn ist das Ungleichgewicht im Handel der beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter gewachsen: Das US-Handelsdefizit mit China stieg zwischen Januar und Mai auf 105 Milliarden Dollar, rund 11,6 Milliarden Dollar mehr als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres.

US-Präsident Donald Trump kritisiert seit langem das Handelsdefizit der USA mit China und will es deutlich reduzieren. Allein im vergangenen Jahr exportierte die Volksrepublik für 375 Milliarden Dollar mehr Waren in die USA, als es von dort einführte. Zudem will Trump Pekings staatlicher Unterstützung für eigene Technologie-Firmen und dem angeblichen Diebstahl geistigen Eigentums einen Riegel vorschieben.