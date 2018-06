Wirtschaft

Berenberg hebt Ziel für Kering auf 560 Euro - 'Buy'

08.06.2018, 11:18 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering nach einem Investorentag von 480 auf 560 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe die Führungsrolle der Franzosen in einer im rasanten Umbruch befindlichen Luxusgüterbranche unterstrichen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie ist nun noch optimistischer für die Wachstumsperspektiven und hob ihre Schätzungen bis 2020 um bis 15 Prozent an./ag/gl

Datum der Analyse: 08.06.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------