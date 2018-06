Wirtschaft

RBC senkt Ziel für Telefonica SA auf 7,40 Euro - 'Underperform'

08.06.2018, 12:28 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Telefonica von 8,40 auf 7,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts negativer Währungseffekte im Lateinamerika-Geschäft und dort nötiger, höherer Investitionen in Glasfaserkabel fehlten der Aktie des spanischen Telekomkonzerns positive Kurstreiber, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebitda)./gl/la

Datum der Analyse: 08.06.2018

