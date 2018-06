Wirtschaft

Bernstein lässt Deutsche Post auf 'Market-Perform' - Ziel 34 Euro

08.06.2018, 13:17 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach der gesenkten operativen Gewinnprognose auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Echte Kenner der Post-Aktie sollte die Gewinnwarnung nicht wirklich Überraschen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Reaktion am Freitag. Die entscheidende Frage laute vielmehr, ob nun noch etwas nachkomme. Er sieht weitere Risiken für die Marge im Briefgeschäft. Insgesamt hält er es jedoch für richtig, kurzfristige Belastungen in Kauf zu nehmen, um das Ebit-Ziel für 2020 erreichen zu können./ag/edh

Datum der Analyse: 08.06.2018