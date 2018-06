Wirtschaft

Französischer Finanzminister: Europas Zukunft steht auf dem Spiel

08.06.2018, 14:17 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat eindringlich für grundlegende Reformen in Europa geworben. "Unsere europäische Zukunft steht auf dem Spiel. Es gilt zu handeln, jetzt oder nie", sagte Le Maire am Freitag beim Tag der Familienunternehmen in Berlin. Es gehe um "historische Entscheidungen". Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) machte deutlich, bei den geplanten Reformen sei noch viel zu tun. "Die Baustelle ist noch groß." Deutschland, Frankreich und die anderen Mitgliedsstaaten müssten an einem Strang ziehen.

Le Maire forderte Deutschland in seiner auf Deutsch gehaltenen und mit viel Applaus bedachten Rede zu mehr Investitionen auf. "Wir möchten auch auf die deutsche Solidarität zählen können, um den schwächsten Staaten zu helfen, die Spitzenpositionen der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen", sagte Le Maire. "Wir brauchen Deutschland." Es sei an der Zeit, eine stärkere Eurozone zu schaffen, die im Dienste der finanziellen Stabilität, des Wohlstandes und der Beschäftigung stehe. Die Währungsunion müsse zu einer Währungs- und Wirtschaftsunion weiterentwickelt werden.

Le Maire kündigte an, er werde am Samstag mit Scholz zusammenkommen. Bis Ende Juni wollen Deutschland und Frankreich sich auf gemeinsame Reformvorschläge einigen. Es werde im Zuge der Reformen auch Vertragsänderungen geben müssen, sagte Le Maire.

Deutschland und Frankreich dürften Europa nicht den nationalistischen Kräften überlassen. Populistische Parteien wollten den europäischen Traum zerstören. Europa dürfe das Schicksal der Welt auch nicht China und den USA vermachen. Le Maire nannte die Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom vergangenen Wochenende einen "wichtigen und mutigen Schritt" in eine gute Richtung. Merkel hatte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ihre Pläne zur Stärkung der Eurozone und der gemeinsamen EU-Flüchtlings-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorgestellt.

Die Eurozone sei bisher noch zu anfällig für Krisen, sagte Le Maire. Es gebe zu große wirtschaftliche Unterschiede. Der Minister verwies dabei auch auf den hohen deutschen Handelsüberschuss. Er bekräftigte die französische Forderung nach einer Wirtschaftsregierung und einem eigenen Haushalt der Eurozone. Die stärksten Mitgliedsstaaten mit Deutschland und Frankreich an der Spitze sollten mehr investieren, um Wachstum zu fördern. Die Staaten müssten selbst ihre öffentlichen Finanzen stabilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen verbessern. Aber Disziplin ohne Solidarität sei gefährlich.

Frankreich werde sich allerdings nie für eine Vergemeinschaftung von Schulden aus der Vergangenheit stark machen. Solidarität sei nicht gleichbedeutend mit einer Transferunion, sagte Le Maire. Besonders in der Union und der deutschen Wirtschaft gibt es massive Befürchtungen, die Eurozone sei auf dem Weg in eine "Transferunion".

Bundesfinanzminister Scholz sagte, es werde zu keiner "Transferunion" kommen. Er sei zuversichtlich, dass es in den kommenden Wochen gelinge, sich in Europa auf den Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds zu verständigen. Die Herausforderungen für Europa würden größer. Scholz nannte den Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch Migration, Klimawandel und den Kampf gegen den Terrorismus. Europa sei für Deutschland das wichtigste nationale Anliegen. Deutschland sei auf eine erfolgreiche Europäische Union angewiesen.