Aktien New York Schluss: Kleine Gewinne - G7-Gipfel lähmt den Handel

08.06.2018, 22:50 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Am ersten Tag des mit Spannung erwarteten G7-Gipfels in Kanada haben sich Anleger an der Wall Street nicht mehr weit vorgewagt. Zwar legte der Dow Jones Industrial am Freitag nochmals um 0,30 Prozent auf 25 316,53 Punkte leicht zu. Die großen Diskrepanzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen G7-Partnern in wichtigen politischen Fragen lähmten jedoch das Aktiengeschäft.

"Die Stimmung vor dem Wochenende war von Vorsicht geprägt. Investoren wollten keine Risiken mehr eingehen", sagte Jasper Lawler, Chefanalyst der London Capital Group. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda wies auf die isolierte Stellung des US-Präsidenten hin. Donald Trump isoliere die Vereinigten Staaten gleich in mehreren wichtigen Punkten wie dem Welthandel, dem Atom-Abkommen mit dem Iran sowie dem Klimaschutz. Vor allem die Auseinandersetzungen in der Handelsfrage bereite den Investoren Sorgen.

Dennoch verbuchte der Dow Im Verlauf dieser Woche ein Plus von 2,8 Prozent. Die Aussicht auf eine unverändert robuste Konjunktur und die Erwartung weiter steigender Gewinne vor allem der Unternehmen der Technologiebranche hatte die Kurse angetrieben.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag ebenfalls leicht zu um 0,31 Prozent auf 2779,03 Zähler. Der Nasdaq 100 schloss prozentual unverändert bei 7152,62 Zählern.