Wirtschaft

Kanada gegen Wiederaufnahme von Russland in die G7

08.06.2018, 23:46 Uhr | dpa-AFX

LA MALBAIE (dpa-AFX) - Kanada lehnt die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Rückkehr zu G8-Gipfeln mit Russland unter den derzeitigen Umständen ab. "Kanadas Standpunkt ist absolut eindeutig, dass es überhaupt keine Begründung dafür gibt, Russland mit seinem aktuellen Verhalten zurück in die G7 zu bringen", sagte Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland am Freitag bei einer Pressekonferenz am Rande des G7-Gipfels im ostkanadischen La Malbaie.

Das Thema sei am Besprechungstisch aller G7-Teilnehmer bislang noch nicht aufgenommen worden. Es sei aber in verschiedenen bilateralen Treffen zur Sprache gekommen. US-Präsident Trump hatte zuvor gefordert, den Kreis der G7 wieder um Russland zu erweitern.

Der Ton zwischen den Gipfelteilnehmern sei bislang "freundlich" gewesen, sagte Freeland. Sie habe auch die Hoffnung auf ein gemeinsames Abschlussdokument noch nicht aufgegeben. "Wir werden sehen, wo wir landen, es ist ja noch Zeit. Es könnte eine weitere lange Nacht für unsere hart arbeitenden und talentierten Unterhändler werden."