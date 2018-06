Wirtschaft

HSBC hebt Commerzbank auf 'Buy' und Kursziel auf 13 Euro

11.06.2018, 07:21 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Commerzbank nach den jüngsten Kursverlusten und nach den bis 2020 erwarteten Fortschritten beim Umbau von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 11 auf 13 Euro angehoben, wie HSBC-Analyst Johannes Thormann in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Der Experte legt jetzt für seine Bewertung die erwarteten Zahlen für das Jahr 2020 zugrunde und hier rechnet er mit stärkeren Fortschritten als die meisten Experten. So geht er für 2020 von einem Gewinn von 1,7 Milliarden Euro aus. Zudem soll die Dividende bis dahin auf 60 Cent steigen. Alles in allem rechtfertige dies ein Kursziel von 13 Euro. Angesichts der jüngsten Kursverluste biete dies ein Kurspotenzial von 37 Prozent und sei damit einen Kauf wert./zb/ag

Datum der Analyse: 11.06.2018