BMW und VW fallen nach G7-Debakel

11.06.2018, 08:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Debakel bei G7-Gipfel in Kanada treibt Investoren aber weiterhin die Furcht vor hohen Einfuhrzöllen der USA insbesondere für deutsche Autos um. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt Drohungen in diese Richtung ausgesprochen. Die Aktien von BMW und Volkswagen gerieten am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate unter Druck. BMW fielen im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,17 Prozent, VW um 0,87 Prozent.

Eine positive Studie der britischen Bank Barclays half den Papieren nicht. Deren Analysten rechneten damit, dass die neuen Modelle der Wolfsburger den Aktienkurs von VW mittelfristig um 29 Prozent steigen lassen könnten, sagte ein Händler. Zudem trauten sie der BMW-Aktie dank der Stärke des Münchener Autobauers im Bereich Elektrofahrzeuge mittelfristig ein Kurspotenzial von 35 Prozent zu./ck/mis/fba

