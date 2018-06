Wirtschaft

Morgan Stanley senkt Ziel für Axel Springer - 'Equal-weight'

11.06.2018, 09:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Axel Springer von 66,00 auf 63,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. 2018 sei wohl ein Übergangsjahr für den Medienkonzern, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx

Datum der Analyse: 11.06.2018

