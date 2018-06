Wirtschaft

HSBC will Milliarden in Wachstum stecken - Rendite soll kräftig steigen

11.06.2018, 11:26 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Die größte europäische Bank HSBC setzt weiter auf Wachstum. Bis 2020 will die Bank 15 bis 17 Milliarden US-Dollar investieren, um ihr Geschäft weiter zu stärken. Die Bank will dabei auch effizienter werden und die Rendite auf das eingesetzte Kapital deutlich erhöhen. Diese solle 2020 bei mehr als 11 Prozent liegen, teilte die Bank am Montag in London mit. Im vergangenen Jahr hatte der Wert vor Sondereffekten bei 8,7 Prozent gelegen.

Die größten Beiträge zu der höheren Rendite sollen aus wieder höheren Margen im Zinsgeschäft, dem Wachstum in Asien und anderen Ländern sowie einem besseren Geschäft in den USA kommen. Die Bank will trotz der hohen Investitionen die Kapitalquote über 14 Prozent halten und die Dividende stabil halten. Zudem will die Bank immer dann, wenn sie genügend Geld an Bord hat, eigene Aktien zurückkaufen.