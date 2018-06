Wirtschaft

Pompeo lobt nach G7-Eklat Europäer für Beistand in Nordkorea-Frage

11.06.2018, 12:59 Uhr | dpa-AFX

SINGAPUR (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo hat die diplomatische Leistung der europäischen Partner beim Zustandekommen des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gelobt. "Wir wären nicht wo wir sind, ohne die diplomatische Arbeit, die von unseren europäischen Partnern an unserer Seite geleistet wurde", sagte Pompeo am Montag in Singapur.

Trump führe eine "enorme Koalition", darunter auch die G7-Partner, sagte Pompeo nach dem Eklat auf dem Gipfel in Kanada. Die Verbündeten hätten geholfen und er habe die Erwartung, dass sich das fortsetzen werde. "Es gibt immer einmal Irritationen", betonte der US-Außenminister. Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Beziehungen der USA mit den G7-Ländern auf einer starker Grundlage weiter voranschreiten.