Wirtschaft

AKTIEN-FLASH: Daimler nach Rückrufaktion im späten Handel unter Druck

11.06.2018, 18:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückruf von 774 000 Dieselfahrzeugen europaweit durch Daimler hat den Aktienkurs nachbörslich belastet. Die Papiere, die im regulären Handel bereits um mehr als 1 Prozent nachgegeben hatten, weiteten die Abgaben im Frankfurter Handel um knapp 2 Prozent aus im Vergleich zum Xetra-Schluss. Börsianer hatten zuvor nicht ausgeschlossen, dass auf die Stuttgarter im Falle von Manipulationen eine hohe Strafe zukommen könnte.

Daimler muss deutschlandweit 238 000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen. Insgesamt seien in Europa 774 000 Fahrzeuge betroffen, teilte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Gespräch mit Vorstandschef Dieter Zetsche am Montag in Berlin mit.