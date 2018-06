Wirtschaft

Nato begrüßt Nordkorea-Gipfel

12.06.2018, 18:08 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato hat das Ergebnis des Gipfels von US-Präsident Donald Trump und Koreas Machthaber Kim Jong Un begrüßt. "Die Nato unterstützt mit Nachdruck alle Bemühungen, letztlich eine nukleare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen", erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen würde die Sicherheit von Nato-Verbündeten in der Region und die Sicherheit der gesamten Weltgemeinschaft stärken, fügte er hinzu.

Trump und Kim hatten sich bei dem Gipfel in Singapur auf erste Schritte für eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel verständigt und eine Vereinbarung unterzeichnet.