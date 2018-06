Wirtschaft

Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

13.06.2018, 09:02 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Finanzkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 159,99 Punkte. Die Rendite von Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit fiel im Gegenzug auf 0,48 Prozent. In Italien gingen die Renditen deutlicher zurück.

Zur Wochenmitte steht die amerikanische Geldpolitik im Mittelpunkt des Interesses. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Eine weitere Anhebung des Leitzinsbandes wird an den Finanzmärkten fest erwartet. Es wäre die insgesamt siebte Erhöhung seit Beginn der Zinswende im Dezember 2015.

Das Augenmerk der Marktteilnehmer liegt auf dem geldpolitischen Ausblick: In diesem Jahr hat die Fed bislang einmal ihre Zinsen angehoben. Folgt an diesem Mittwoch die zweite Straffung, bliebe der Notenbank für das zweite Halbjahr 2018 gemäß ihrer aktuellen Prognosen nur noch eine weitere Anhebung. Angesichts der robusten Konjunktur und der steigenden Inflation könnte es aber sein, dass die Fed heute noch eine zusätzliche Anhebung in Aussicht stellt.