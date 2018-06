Wirtschaft

Commerzbank belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 96 Euro

13.06.2018, 10:05 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. In Frankfurt habe sich das Passagierwachstum im Mai nochmals beschleunigt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem Griechenland und der türkische Flughafen Antalya hätten aber die Erwartungen getoppt./ag/ck

Datum der Analyse: 13.06.2018

