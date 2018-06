Wirtschaft

Aktien New York: Dow vor Zinsentscheid kaum bewegt - Tech-Werte auf Rekordniveau

13.06.2018, 16:56 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank an diesem Mittwoch haben die Technologiewerte-Indizes ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die Standardaktien an der Wall Street hingegen bewegten sich weiterhin kaum vom Fleck. Das historische Treffen von Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag hatte zuletzt viele Anleger kalt gelassen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte zuletzt um 0,05 Prozent auf 25 332,14 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,10 Prozent auf 2789,56 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 7239,23 Punkte.