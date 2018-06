Wirtschaft

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Warten auf die US-Notenbank

13.06.2018, 18:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der für den Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,13 Prozent auf 160,06 Punkte. Die Rendite von Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit fiel um 0,02 Prozentpunkte auf 0,469 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag warten die meisten Anleger ab. In den USA gilt eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte als sicher. Es wäre die insgesamt siebte Erhöhung seit Beginn der Zinswende im Dezember 2015. Entscheidend dürfte daher der Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf sein.

Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zu den Erzeugerpreisen dürften die Fed in ihrer Absicht bestätigen. Sie sind im Mai im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen wie seit Januar 2012 nicht mehr. Das Preisniveau der Produzenten stieg zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 2,8 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise.