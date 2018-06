Wirtschaft

US-Notenbank stellt weitere graduelle Zinserhöhungen in Aussicht

13.06.2018, 20:41 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat nach ihrer Zinserhöhung weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Die Wirtschaft dürfte angesichts der wirtschaftlichen Erholung weitere "graduelle Leitzinsanhebungen" benötigen, heißt es in dem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Kommentar zur jüngsten Zinsanhebung. Jüngste Daten signalisierten eine anhaltende Verbesserung am Arbeitsmarkt und ein solides Wirtschaftswachstum.

Die Inflation wird sich nach Einschätzung der Fed mittelfristig in der Nähe des Zielwertes von zwei Prozent bewegen. Die Risiken für den Ausblick seien ausgewogen. Die Fed betonte jedoch, dass neben den Wirtschaftsindikatoren auch die internationale Entwicklung entscheidend für die künftige Geldpolitik sei.

Die Fed hatte zuvor den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent angehoben. Diese Entscheidung fiel einstimmig. Notenbankchef Jerome Powell wird auf einer Pressekonferenz die geldpolitischen Entscheidungen erläutern. Besonders beachtet werden dürften Aussagen zu einer möglichen Verschärfung des Handelskonfliktes und den Folgen der Steuerreform.