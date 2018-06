Wirtschaft

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Wirecard auf 185 Euro - 'Buy'

14.06.2018, 09:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard von 135 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz schraubte seine Wachstumserwartungen für den Zahlungsabwickler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach oben. Er kalkuliert nun bis 2020 mit einem Wachstum aus eigener Kraft im mittleren 20-Prozent-Bereich. Die Bewertung des tags zuvor an die Börse gegangenen Wettbewerbers Adyen erinnere ihn an die Tech-Blase, so der Experte. Er wolle sie für Wirecard nicht hochrechnen, aber eine Stütze sei die Bewertung von Adyen allemal./ag/mis

Datum der Analyse: 14.06.2018