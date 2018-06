Wirtschaft

Euro steigt vor EZB-Entscheidungen über 1,18 US-Dollar

14.06.2018, 09:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen. Am Vormittag erreichte der Kurs ein Tageshoch bei 1,1820 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen noch unter 1,18 Dollar gehandelt worden war. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1764 Dollar festgesetzt.

Das alles entscheidende Ereignis des Tages ist die Zinsentscheidung der EZB mit der anschließenden Pressekonferenz des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Nachdem EZB-Chefvolkswirt Peter Praet in der vergangenen Woche für die anstehende Zinssitzung eine Diskussion über die Zukunft der Anleihekäufe angekündigt hatte, erwarten viele Experten am Nachmittag eine Entscheidung zum Ausstieg aus dem Wertpapierkaufprogramm.

Die Aussicht auf ein Eindämmen der Geldflut in der Eurozone treibe den Euro, erklärten Marktbeobachter die Kursgewinne. Für den weiteren Handelsverlauf werden die Aussagen von EZB-Präsident Draghi nach der Zinssitzung eine wichtige Rolle spielen. Nach Einschätzung von Devisenexperten der Commerzbank wartet der Markt gespannt darauf, mit welchen Gründen Draghi das mögliche Ende der Anleihekäufe erklären wird.

Die Commerzbank-Experten erwarten einen "kommunikativen Drahtseilakt" der EZB. Während weitere Anleihekäufe aus rechtlichen Gründen kaum noch möglich sind, wird allgemein damit gerechnet, dass Notenbank-Chef Draghi die Einstellung der Anleihekäufe eher mit dem Ausblick auf die künftige Wirtschafts- und Inflationsentwicklung begründen wird.