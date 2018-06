Wirtschaft

Warburg Research belässt Rocket Internet auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

14.06.2018, 14:18 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rocket Internet nach der Festlegung des Emissionspreises von Home24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die daraus resultierende Marktkapitalisierung von 597 Millionen decke sich mit seiner Kalkulation im Bewertungsmodell der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rocket dürfte nach dem Börsengang etwa 32,8 Prozent am Online-Möbelhändler halten./ag/ajx

Datum der Analyse: 14.06.2018