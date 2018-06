Wirtschaft

AKTIEN-FLASH: Lockere EZB belastet Kurse der Banken

14.06.2018, 16:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine weiterhin sehr lockere Geldpolitik der EZB hat die europäischen Bankaktien am Donnerstagnachmittag belastet. Titel der Commerzbank fielen um 1,4 Prozent an das Dax -Ende. Analysten zufolge zählen die Papiere der Commerzbank zu den am stärksten vom Zinsniveau abhängigen in der Eurozone. Papiere der Deutschen Bank gaben um 0,2 Prozent weniger stark nach.

Banken würden bei den Erträgen im Anleihehandel und bei der Kreditvergabe von steigenden Zinsen in der Eurozone profitieren. Doch im Anschluss an die Aussagen der EZB gaben die Renditen europäischer Staatsanleihen nach.

Vor allem die Aktienkurse italienischer Geldhäuser gerieten unterdessen unter Druck. Der italienische Bankensektor büßte 1,2 Prozent ein. Mit Unicredit, Mediobanca, UBI Banca und Intesa Sanpaolo waren die vier größten Verlierer im Leitindex FTSE-MIB Papiere von Banken.