Betriebsrat: VW Emden drosselt Produktion

14.06.2018, 17:25 Uhr | dpa-AFX

EMDEN (dpa-AFX) - Als Folge des Dieselskandals drosselt das VW -Werk im ostfriesischen Emden seine Produktion. Nach Angaben des Betriebsrates sollen die Bänder insgesamt 24 Tage in diesem Jahr still stehen. Bisher seien nur drei Schließtage verabredet worden. Zuvor hatte die "Emder Zeitung" über die Pläne berichtet. Danach könnte sich die Jahresproduktion in Emden von 250 000 Fahrzeugen um mehr als 10 000 Fahrzeuge verringern. Der Konzern äußerte sich auf Anfrage bisher nicht zu dem Bericht. Als Grund nannte der Betriebsrat die eingebrochene Nachfrage nach dem Passat-Modell. Einzelheiten wie die Abgeltung der Schließtage im August und im Oktober müssten noch mit der Werksleitung abgestimmt werden.