Wirtschaft

EU-Handelsüberschuss mit USA wächst

15.06.2018, 12:08 Uhr | dpa-AFX

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Neues Futter für den Handelsstreit zwischen der EU und den USA: Der von US-Präsident Donald Trump ins Visier genommene Exportüberschuss der Europäischen Union (EU) steigt. Nach Zahlen des Statistikamts Eurostat vom Freitag betrug der EU-Handelsüberschuss mit den USA von Januar bis April 45,4 Milliarden Euro. Das waren 6,6 Milliarden Euro oder 17 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (38,8 Milliarden Euro).

Die Ausfuhren der EU in die USA stiegen in den ersten vier Monaten des Jahres um 3,0 Prozent, während die Einfuhren aus den USA um 3,1 Prozent zurückgingen. Beide Entwicklungen dürften Trump überhaupt nicht gefallen: Ihm widerstrebt, dass große Exportländer wie Deutschland viel mehr Güter in die USA exportieren, als sie von dort beziehen. Als Beispiel nennt Trump regelmäßig deutsche Autos auf amerikanischen Straßen. Mittlerweile haben die USA Strafzölle gegen die EU auf Stahl- und Aluminiumprodukte verhängt.

Ökonomen teilen die Sichtweise Trumps, dass nur ein ausgeglichener Handel "fair" sei, weitgehend nicht. Vielmehr lautet eine alte Erkenntnis der Volkswirtschaftslehre, dass Handel in aller Regel von Vorteil ist, weil die beteiligten Länder ihre Produktion dann auf diejenigen Bereiche ausrichten können, die sie am besten beherrschen.

Unabhängig davon wird moniert, dass Trump nur auf den Warenaustausch abstelle und dabei übersehe, dass die USA mit vielen Ländern einen Ausfuhrüberschuss im Dienstleistungsbereich haben. Dies ist unter anderem eine Folge der großen US-Internetunternehmen wie Amazon, Google oder Facebook.