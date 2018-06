Wirtschaft

Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne

15.06.2018, 18:00 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag erneut deutlich zugelegt. Der für den Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 161,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,02 Prozentpunkte auf 0,40 Prozent.

Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB hatten die Anleihekurs bereits am Donnerstag beflügelt und die Renditen gedrückt. Auslöser war die Entscheidung der EZB, ihre Leitzinsen noch bis mindestens Sommer 2019 unverändert zu lassen. Damit ist klar, dass die Notenbank ihre extrem lockere Geldpolitik noch eine ganze Weile fortführt.

Auch in anderen Euroländern waren die Kapitalmarktzinsen weiter rückläufig, besonders deutlich in Italien, Portugal und Griechenland. So sank die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen um 0,13 Prozentpunkte auf 2,593 Prozent.