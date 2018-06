Wirtschaft

US-Anleihen: Weitere Gewinne - Wall Street leidet unter Handelsstreit

15.06.2018, 21:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag weiter zugelegt. Im Gegenzug gingen die Renditen zurück. Als sicher geltende Anlagen, zu denen auch amerikanische Staatstitel gehören, waren gefragt. Auslöser war die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten.

Grund für die schlechte Börsenstimmung war der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China. Die USA verhängten Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar. Als Reaktion kündigte Peking zunächst ab 6. Juli Vergeltungszölle auf amerikanische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar an. Ein ausgemachter Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt würde die globale Wirtschaft hart treffen.

Zweijährige Anleihen rückten um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkten vor. Sie rentierten mit 2,553 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,801 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,924 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 4/32 Punkte auf 101 16/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 3,047 Prozent.