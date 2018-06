Wirtschaft

Deutsche Anleihen: Kurse gestiegen

18.06.2018, 12:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gestiegen. Der für den Anleihemarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,10 Prozent auf 161,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf 0,396 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch die sich immer schneller drehende Spirale aus Strafzöllen und Gegenzöllen. So geben sich die USA und China im drohenden Handelskrieg unnachgiebig. Nach gegenseitig verhängten Milliarden-Strafzöllen rüsten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt für den Start zusätzlicher Einfuhrabgaben auf Hunderte Produkte ab Anfang Juli.

Für Verunsicherung sorgt auch die deutsche Politik. Der erbitterte Streit in der Union über die Asylpolitik könnte für Kursausschläge sorgen. Schließlich gilt die Zukunft der Regierung als gefährdet.

Am Abend spricht bei der Eröffnung des EZB-Wirtschaftsforums in Sintra der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, über "Geldpolitik in einer Welt niedriger Inflation und niedriger Zinsen". In der vergangenen Woche hatte er versprochen, die Zinsen bis zum Ende des Sommers 2019 auf dem aktuellen Niveau zu halten.