Wirtschaft

Goldman belässt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 70 Euro

18.06.2018, 14:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Auf der jährlichen Goldman Sachs Global Healthcare Conference habe sie den Eindruck gewonnen, dass die Medizintechnik-Unternehmen derzeit von einer gesunden Nachfrage der Endmärkte profitierten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Beim Spezialverpackungshersteller dürfte sich das organische Wachstum im zweiten Quartal deutlich beschleunigen./edh/la

Datum der Analyse: 18.06.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------