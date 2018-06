Wirtschaft

Aktien New York: Wachsender Protektionismus verunsichert die Wall Street

18.06.2018, 17:21 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der zunehmende Protektionismus der US-Regierung und die damit einhergehenden internationalen Handelskonflikte haben am Montag die Anleger an den USA-Börsen verunsichert. Aktuelle Daten vom Häusermarkt hingegen bewegten kaum. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte an der Wall Street 0,63 Prozent auf 24 933,57 Punkte ein.

Der marktbreite S&P-500-Index fiel um 0,30 Prozent auf 2771,40 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gab um 0,11 Prozent auf 7247,79 Punkte nach.

Die Spirale aus Strafzöllen und Gegenzöllen dreht sich zusehends schneller, denn die USA und China geben sich im drohenden Handelskrieg unnachgiebig. Nach gegenseitig verhängten Milliarden-Strafzöllen rüsten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt für den Start zusätzlicher Einfuhrabgaben auf Hunderte Produkte ab Anfang Juli. Experten befürchten ernsthafte Konsequenzen für die Weltwirtschaft, sollten die gegenseitigen Handelsbarrieren weiter hochgeschraubt werden.

Unter den Einzelwerten im Dow gaben die Aktien von Intel besonders deutlich nach mit minus 4,0 Prozent. Sie litten unter einer Verkaufsempfehlung des Handelshauses Northland Securities. Dessen Analysten rechnen mit einer Verlangsamung des Server-Absatzwachstums im dritten Quartal sowie mit mehr Wettbewerb durch Advanced Micro Devices (AMD).

Zudem gaben die Anteile von Walt Disney aufgrund einer Verkaufsempfehlung um 1,4 Prozent nach. Die Experten von Pivotal Research sehen ein hohes Rückschlagrisiko für die Aktie des Medienunternehmens.

Die Papiere der Ölgesellschaft Chevron profitierten hingegen von einer Hochstufung und stiegen um 1,7 Prozent auf rund 126 US-Dollar. Die Experten von Raymond James sprachen eine Kaufempfehlung aus und setzten ein Kursziel von 140 Dollar. Im S&P 100 stiegen die Anteile von ConocoPhillips um fast 3 Prozent. Händler verwiesen auf Spekulationen, dass der Ölkonzern womöglich in seinem größten Rechtsstreit Milliarden von US-Dollar zurückerhalten, die er verloren hatte, als Venezuela 2007/08 Förderstellen und Ausrüstungen der Ölindustrie beschlagnahmte und zu verstaatlichen begann.

Tesla-Chef Elon Musk sorgte derweil am Wochenende mit einer Twitter-Warnung an die zahlreichen Leerverkäufer der Papiere des Elektroauto-Konzerns für Aufmerksamkeit. Sie hätten noch rund drei Wochen bis ihre Shorts explodierten, twitterte Musk. Die Papiere legten im Nasdaq 100 zuletzt um 1,3 Prozent zu.

Biogen als Schlusslicht im Nasdaq-Auswahlindex büßten 6,1 Prozent ein, während die Anteile von PTC Therapeutics im Nasaq Composite um knapp 22 Prozent hochsprangen. Auslöser waren positive Studiendaten eines vom Schweizer Pharmakonzern Roche und PTC gemeinsam entwickelten Mittels zur Behandlung von SMA (Spinale Muskelatrophie) bei Säuglingen (Muskelschwund). Es soll, sobald es genehmigt wird, dem Medikament Spinraza von Biogen Konkurrenz machen.