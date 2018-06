Wirtschaft

Aktien Europa Schluss: Schwach - wachsende Sorgen vor Protektionismus

18.06.2018, 18:32 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die weitere Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie politische Querelen in Deutschland haben am Montag die Aktienmärkte in Europa noch etwas tiefer in die Verlustzone gedrückt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 weitete seine Verluste vom Freitag aus und beendete den Tag 1,09 Prozent schwächer bei 3466,65 Punkten. Der französische CAC-40-Index verlor 0,93 Prozent auf 5450,48 Punkte. Der britische FTSE 100 hielt sich mit minus 0,03 Prozent auf 7631,33 Punkte zwar recht stabil, er hatte allerdings am Freitag mit minus 1,7 Prozent auch besonders kräftig nachgegeben.