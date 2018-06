Wirtschaft

FDP verlangt Regierungserklärung Merkels nach EU-Gipfel

19.06.2018, 05:41 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Blick auf den Asylstreit in der Union aufgefordert, nach dem EU-Gipfeltreffen Ende Juni in einer Regierungserklärung die Ergebnisse zu erläutern. Der Deutschen Presse-Agentur sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann: "CDU und CSU haben mit ihrem Verhalten dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni 2018 das Siegel eines Schicksalstages auf die Stirn gebrannt. Die deutsche Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, schnell und umfassend über die Ergebnisse aufgeklärt zu werden. Wir verlangen daher direkt im Anschluss eine Regierungserklärung dazu im Deutschen Bundestag."

Die CSU-Führung hatte am Montag beschlossen, der Kanzlerin und Vorsitzenden der Schwesterpartei CDU in der Auseinandersetzung über eine Zurückweisung bestimmter Migranten an der Grenze eine Frist von zwei Wochen einzuräumen, um bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten auszuhandeln. Sollte Merkel aber dabei bis nach dem EU-Gipfel keinen Erfolg haben, werde er im nationalen Alleingang - und gegen den ausdrücklichen Willen der Kanzlerin - Zurückweisungen an der Grenze anordnen, machte Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer deutlich. Ihm geht es dabei insbesondere um Asylbewerber, die schon im EU-Ausland registriert sind.