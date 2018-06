Wirtschaft

Macron spricht mit Sanchez über Flüchtlingsfrage und EU-Gipfel

19.06.2018, 05:50 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will an diesem Samstag in Paris mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez über die Flüchtlingsfrage und den baldigen EU-Gipfel sprechen. Ein weiteres Thema sei die Reform der Eurozone, verlautete am Montagabend aus Kreisen des Élyséepalasts.

Frankreich hatte Spanien bereits in der vergangenen Woche angeboten, Asylsuchende von dem Rettungsschiff "Aquarius" aufzunehmen. Das vor gut einer Woche von Italien abgewiesene Schiff und zwei weitere Schiffe waren am Sonntag in den Hafen der spanischen Stadt Valencia eingelaufen.